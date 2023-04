Follia nel calcio: dirigente malato di Sla picchiato da un genitore (Di martedì 4 aprile 2023) Si è verificato un episodio vergognoso nel mondo del calcio. Al termine del match tra Brusaporto e Uesse Sarnico, gara valida per la categoria Allievi Elite under 17 giocata ad Albano Sant’Alessandro domenica scorsa, il dirigente Stefano Turchi, è stato aggredito dal genitore di uno dei ragazzi dell’Uesse Sarnico. E’ quanto riporta L’Eco di Bergamo. L’ex calciatore dell’Ancona ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Grumello del Monte. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Seriate a causa delle ferite e avrebbe riportato un trauma cranico. Stefano Turchi è malato di Sclerosi laterale amiotrofica e, come riporta il giornale “ha forti difficoltà a deambulare e si muove con una sedia a rotelle. Riesce a stare in piedi soltanto se appoggiandosi a qualcosa, ma per tempi piuttosto limitati”. Finito ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Si è verificato un episodio vergognoso nel mondo del. Al termine del match tra Brusaporto e Uesse Sarnico, gara valida per la categoria Allievi Elite under 17 giocata ad Albano Sant’Alessandro domenica scorsa, ilStefano Turchi, è stato aggredito daldi uno dei ragazzi dell’Uesse Sarnico. E’ quanto riporta L’Eco di Bergamo. L’ex calciatore dell’Ancona ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Grumello del Monte. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Seriate a causa delle ferite e avrebbe riportato un trauma cranico. Stefano Turchi èdi Sclerosi laterale amiotrofica e, come riporta il giornale “ha forti difficoltà a deambulare e si muove con una sedia a rotelle. Riesce a stare in piedi soltanto se appoggiandosi a qualcosa, ma per tempi piuttosto limitati”. Finito ...

