Follia di Mitrovic | arriva una maxi squalifica

(Di martedì 4 aprile 2023) Stangata. La Football Association ha usato la mano pesante contro il Fulham e Aleksandarto per 8 giornate di cui una già scontata per l'espulsione e la sua successiva reazione ...

è stato ascoltato dalla commissione che ha deciso la sanzione e ha negato l'atteggiamento violento, ma è stato punito con tre ulteriori giornate di stop. Le due ulteriori, che portano il ...Commenta per primo Lacontro il Manchester United costa carissima ad Aleksandar. L'attaccante serbo del Fulham è stato infatti squalificato per otto giornate per aver spinto l'arbitro Chris Kavanagh ...Al 50 aveva siglato il gol che fino al 72 stava decidendo il match. Poiperò ha deciso di rovinare tutto e in primis la partita del suo Fulham contro il Manchester United in FA Cup. Dopo il rigore assegnato ai Red Devils (con rosso a Willian), l'attaccante si è ...

Mitrovic non è l’unico contro cui l’FA ha usato la mano pesante. Il Fulham perde per due partite anche il suo tecnico, Marco Silva, anche lui espulso per proteste dopo il rosso a Mitrovic. Silva è ...L’attaccante serbo del Fulham, Aleksander Mitrovic è stato squalificato 8 giornate dopo l’espulsione rimediata in FA Cup contro il ...