(Di martedì 4 aprile 2023) "Mi servono partite e vittorie. Oranel momento peggiore della mia carriera, ma a 36 anni sento di avere ancora il livello per migliorare la mia classifica. In unabuona...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aquila6811 : RT @lorenzofares: Ricordi di Buenos Aires 2019: Marco #Cecchinato ???? batte Diego Schwartzman ???? 63 76(8) e approda al 2T dell'#ATP 250 dell… - Nicco_D612 : RT @lorenzofares: Ricordi di Buenos Aires 2019: Marco #Cecchinato ???? batte Diego Schwartzman ???? 63 76(8) e approda al 2T dell'#ATP 250 dell… - lorenzofares : Ricordi di Buenos Aires 2019: Marco #Cecchinato ???? batte Diego Schwartzman ???? 63 76(8) e approda al 2T dell'#ATP 25… - 01fmz : @paolo_zichi @DanieleBenini7 @simonesalvador Sicuro fosse quella? La finale di Wimbledon del 2021 con Berrettini an… -

Il 30enne di Palermo, n.96 ATP, ha eliminato 63 76(8), recuperando da sotto 2 - 5 nel tie - break del secondo set, l'argentino Diego Schwartzman, comeconvinto di poter tornare ai suoi ...... Roma e Parigi in cui il 21enne di San Candido conta di essereprotagonista. Da quando sono stati introdotti (1990), un solo giocatore italiano ha vinto un Masters 1000 :a Montecarlo ...... ma dil'accordo tra l'ITF e Kosmos, società che sponsorizza e coordina l'evento, è ... schierato a sorpresa nel fatale doppio decisivo accanto a. Quest'anno l'Italia spera di avere a ...

Fognini sicuro: "Se sono in giornata, posso battere chiunque" SuperTennis

'Mi servono partite e vittorie. Ora sono nel momento peggiore della mia carriera, ma a 36 anni sento di avere ancora il livello per migliorare la ...La crisi di risultati è sicuramente diventata un peso per Schwartzman ... Atp Estoril - Esordio vincente per Fognini e Cecchinato Nel secondo parziale, Cecchinato si è subito ritrovato avanti di un ...