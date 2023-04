Fognini-Cecchinato, ATP Estoril 2023: a che ora inizia, dove vederlo in tv, programma, streaming (Di martedì 4 aprile 2023) Prosegue l’ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo. Prima settimana sulla terra battuta europea e nel torneo lusitano al secondo turno c’è un derby tutto italiano: quello tra Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Fognini ha già giocato un derby al primo turno, vincendo contro il corregionale Alessandro Giannessi, lasciandogli appena tre game. Il ligure è apparso in buone condizioni di forma e deve puntare a raccogliere quanti più punti possibili in questo swing sul rosso per rimanere nei primi 100 del mondo. Cecchinato ha vinto un match drammatico contro Diego Schwartzman, annullando un set point nel secondo set. Una vittoria che potrebbe dare nuova linfa al siciliano che la prossima settimana sarà impegnato nelle qualificazioni di Montecarlo, torneo in cui Fognini sarà in tabellone principale ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Prosegue l’ATP 250 dell’, in Portogallo. Prima settimana sulla terra battuta europea e nel torneo lusitano al secondo turno c’è un derby tutto italiano: quello tra Fabioe Marcoha già giocato un derby al primo turno, vincendo contro il corregionale Alessandro Giannessi, lasciandogli appena tre game. Il ligure è apparso in buone condizioni di forma e deve puntare a raccogliere quanti più punti possibili in questo swing sul rosso per rimanere nei primi 100 del mondo.ha vinto un match drammatico contro Diego Schwartzman, annullando un set point nel secondo set. Una vittoria che potrebbe dare nuova linfa al siciliano che la prossima settimana sarà impegnato nelle qualificazioni di Montecarlo, torneo in cuisarà in tabellone principale ...

