(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Lo, o più esattamente gli intermediari finanziari non bancari, "svolgono un ruolo chiave nel sistema finanziario globale, migliorando l'accesso al credito e sostenendo la crescita economica" : questo segmento "ha registrato una crescita spettacolare dopo la crisi finanziaria globale" e al momento detengono una quota di attività finanziarie globali salita a quasi il 50 per cento del totale, anche per via della 'stretta' sulla regolamentazione e sulla vigilanza del sistema bancario"; Lo segnala il Fondo Monetario Internazionale in un capitolo del Global Financial Stability Report in cui osserva che questo processo che ha reso le banche 'tradizionali' "più resilienti ma ha finito con lo spingere gli asset verso altri segmenti del sistema", segmenti "le cuifinanziarie potrebbero ...

Fmi: Shadow banking sempre più centrale ma attenti a vulnerabilità Il Tirreno

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – Lo Shadow Banking, o più esattamente gli intermediari ... finanziaria e raggiungere gli obiettivi di stabilità dei prezzi” spiega l’Fmi invitando “come prima linea di ...The review by the six-member Monetary Policy Committee led by Governor Shaktikanta Das will indicate the course RBI will adopt in FY24 as it seeks to strengthen medium-term growth prospects and curb ...