(Di martedì 4 aprile 2023) Il fondo monetario internazionale mette in guardia dalle "di elevatafinanziaria" che in particolare nel settore non bancario si sono accumulate negli anni di tassi bassi, ...

Un altro problema rilevante è legato alle interconnessioni tra la finanza non bancaria e le banche tradizionali: possono diventare "un canale amplificatore degli stress", dice il. 4 aprile 2023...dell'agenda promuovendo un maxi prestito a Tunisi da parte del Fondo monetario internazionale (). Ma "le partenze non sono iniziate oggi "Giampaolo " perché da almeno dieci anni la Tunisia ...... con 900mila rifugiati,la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prendendo la parola al ... quello che sta per accadere: dobbiamo aiutare la Tunisia con finanziamenti da parte die Banca ...

Fmi avverte: "Sacche di vulnerabilità" nella finanza non bancaria

Un altro problema rilevante è legato alle interconnessioni tra la finanza non bancaria e le banche tradizionali: possono diventare "un canale amplificatore degli stress", dice il Fmi.Il capo del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che i rischi per la stabilità finanziaria sono aumentati e ha invitato a c ...