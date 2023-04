Florida | porto d' armi senza licenza | firmata legge

(Di martedì 4 aprile 2023) Il governatore repubblicano dellaRon DeSantis ha firmato oggi unache consente di portareda fuoco in pubblico, controlli o addestramento. L'unico requisito è una ...

La Casa Bianca ha definito "vergognoso che, poco dopo l'ennesima tragica sparatoria in una scuola, il governatore dellaRon DeSantis firmi una legge che consente di portare armi nascoste ...Il provvedimento elimina quindi i requisiti legati all'addestramento e ai controlli preventivi, precedentemente necessari per ild'armi. La legge è stata approvata dal Senato della...... a Fort Lauderdale, in. I commenti Al piu importante appuntamento del turismo crocieristico ...qualita dei servizi che sappiamo offrire e ai lavori di adeguamento tecnico - funzionale del, ...

La legge è stata approvata dal Senato venerdì scorso, dopo la bocciatura di un emendamento che prevedeva l'obbligo di custodia sicura delle armi. La Florida sarà il 26esimo Stato ad avere una norma di ...(Adnkronos) – Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha firmato oggi una legge che consente di portare armi da fuoco in pubblico senza licenza, controlli o addestramento. L’unico requi ...