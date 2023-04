Florida | porto d' armi senza licenza | firmata legge

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Miami, 3 apr. (Adnkronos) - Il governatore repubblicano dellaRon DeSantis ha firmato oggi unache consente di portareda fuoco in pubblico, controlli o addestramento. L'unico requisito è una carta d'identità valida. Laè stata approvata dal Senato dellavenerdì scorso, dopo la bocciatura di un emendamento che prevedeva l'obbligo di custodia sicura delle. Laentrerà in vigore il 1° luglio. "Questa norma è un grande passo avanti per far sì che il cittadino medio rispettoso dellanon debba fare i salti mortali per ottenere unagovernativa per portare la propria arma", ha dichiarato il deputato Chuck Brannan, sponsor della ...