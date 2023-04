Florence Pugh e Andrew Garfield insieme sul set di We live In Time: eccoli nelle prime foto del film (Di martedì 4 aprile 2023) Florence Pugh e Andrew Garfield hanno iniziato a girare il film romance We live In Time, e sono già online le prime foto provenienti dal set. Florence Pugh e Andrew Garfield hanno avuto un gran da fare negli ultimi tempi, e ora i due super-indaffarati attori reciteranno insieme nel romance We live In Time, di cui sono appena iniziate le riprese, e dal set del quale ci arrivano già le prime immagini. Solo qualche giorno fa vi parlavamo della possibile collaborazione tra Florence Pugh e Andrew Garfield per We live In ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023)hanno iniziato a girare ilromance WeIn, e sono già online leprovenienti dal set.hanno avuto un gran da fare negli ultimi tempi, e ora i due super-indaffarati attori reciterannonel romance WeIn, di cui sono appena iniziate le riprese, e dal set del quale ci arrivano già leimmagini. Solo qualche giorno fa vi parlavamo della possibile collaborazione traper WeIn ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gayasvodka : gli scienziati dovrebbero studiare il profilo di Florence Pugh veramente - mmacdonaldfk : RT @andrewrgfake: io e florence pugh prossimamente in un film insieme siamo il bi panic - andrewrgfake : io e florence pugh prossimamente in un film insieme siamo il bi panic - evermorevi : RT @kirbiscuits: in queste due foto possiamo notare florence pugh che sta vivendo il mio sogno e andrew garfield che sta vivendo il mio alt… - marlinnmora : RT @kirbiscuits: in queste due foto possiamo notare florence pugh che sta vivendo il mio sogno e andrew garfield che sta vivendo il mio alt… -