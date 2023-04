Fiumicino, nuovi lavori sul viadotto aeroportuale: come cambia la viabilità dal 18 aprile (Di martedì 4 aprile 2023) I lavori sul territorio non si fermano mai. L’ultimo annuncio di Anas arriva proprio nelle ultime ore di oggi, martedì 4 aprile 2023, e riguarda le opere di demolizione e ricostruzione del viadotto aeroportuale lungo la SS 296 ”Della Scafa”, nel Comune di Fiumicino. lavori sulla Roma-Fiumicino: ecco quando e a che ora nuovi lavori dal 18 aprile 2023 sul viadotto della Scafa Anas (Gruppo FS Italiane) a partire dalla giornata del prossimo 18 aprile, dunque, avvierà i lavori propedeutici alla demolizione e ricostruzione del viadotto dell’Aeroporto lungo la statale 296 “della Scafa”. I lavori, per un investimento pari a 40 milioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) Isul territorio non si fermano mai. L’ultimo annuncio di Anas arriva proprio nelle ultime ore di oggi, martedì 42023, e riguarda le opere di demolizione e ricostruzione dellungo la SS 296 ”Della Scafa”, nel Comune disulla Roma-: ecco quando e a che oradal 182023 suldella Scafa Anas (Gruppo FS Italiane) a partire dalla giornata del prossimo 18, dunque, avvierà ipropedeutici alla demolizione e ricostruzione deldell’Aeroporto lungo la statale 296 “della Scafa”. I, per un investimento pari a 40 milioni di ...

