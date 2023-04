Fitto, governo riferirà in Parlamento, ottima opportunità (Di martedì 4 aprile 2023) "Il governo accoglie volentieri l'invito a riferire in Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, intanto perché non vi è nessuna difficoltà a farlo, ma soprattutto perché la consideriamo un'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) "Ilaccoglie volentieri l'invito a riferire insullo stato di attuazione del Pnrr, intanto perché non vi è nessuna difficoltà a farlo, ma soprattutto perché la consideriamo un'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : #Meloni e #Fitto hanno deciso di far perdere 100mld di euro del #PNRR. Significa bloccare i progetti su innovazione… - pdnetwork : 'È una questione di interesse nazionale, il PNRR non è del governo, è una sfida per l'intero Paese. Chiediamo al Mi… - riccardomagi : Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riform… - ILMARCHESE__ : RT @infoitinterno: Pnrr, Molinari (Lega): 'Meglio non spendere i soldi che spenderli male'. Fitto: 'Governo riferirà in Parlamento' https:/… - Agenzia_Ansa : Fitto: 'Il governo riferirà in Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, è un'ottima opportunità. Servirà per… -