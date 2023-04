Firmato Protocollo d’intesa MIM-Fondazione “Fratelli tutti”: promuovere pace, dialogo, solidarietà, difesa dell’ambiente (Di martedì 4 aprile 2023) Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente della Fondazione “Fratelli tutti”, cardinale Mauro Gambetti, hanno Firmato oggi al ministero il Protocollo d’intesa “Sensibilizzare i giovani nei confronti delle tematiche legate alla pace, al dialogo, alla salvaguardia del pianeta e alla fraternità”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente della”, cardinale Mauro Gambetti, hannooggi al ministero il“Sensibilizzare i giovani nei confronti delle tematiche legate alla, al, alla salvaguardia del pianeta e alla fraternità”. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoLollo1 : Firmato con il Ministro dell'Agricoltura albanese @FridaKrifca il Protocollo d'intesa Italia-Albania per creare un… - MIsocialTW : Il Ministro @G_Valditara e il Presidente della @FratelliTuttiF, Cardinale Mauro Gambetti, hanno firmato oggi un Pro… - Ernesto29296958 : RT @G_Valditara: Oggi ho firmato con il Cardinale Gambetti un Protocollo d’intesa con la Fondazione @FratelliTuttiF per avviare nelle #scu… - Agenparl : CS Scuola, firmato Protocollo d’intesa MIM-Fondazione “Fratelli tutti”: promuovere pace, dialogo, solid ... - - MattBaglieri : RT @G_Valditara: Oggi ho firmato con il Cardinale Gambetti un Protocollo d’intesa con la Fondazione @FratelliTuttiF per avviare nelle #scu… -