Fiorentina | Italiano | «Per noi quest’anno c’è grande soddisfazione per aver raggiunto questa semifinale»

(Di martedì 4 aprile 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Cremonese Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. PAROLE – «Per noic’èper. Come tutte le partite importante deve essere preparata nella maniera più attenta e concentrata possibile. L’anno scorso ci è andata male, ora ce la metteremo tutta, rispettando il nostro avversario e sapendo che sarà tutta un’altra storia rispetto alla gara di campionato. Prepariamo al meglio una doppia sfida, quella di domani sarà solo il primo tempo. Andremo lì a far valere le ...

Quanto ae Cremonese si tratta, doppiamente, di una chance che non capita tutti i giorni: se è vero che gli uomini dihanno ancora il fronte europeo in cui poter farsi valere, per ......dell'altra semifinale tra la sorprendente Cremonese " che ha eliminato prima il Napoli e poi la Roma " e la, ancora in corsa su tre fronti (c'è anche la Conference). La squadra di...Con queste parole, ai canali ufficiali del club viola, Vincenzopresenta Cremonese -, semifinale di andata di Coppa Italia. La squadra sta bene, 'soprattutto mentalmente. Le ...

L'ex direttore sportivo Rino Foschi ha parlato a Radio FirenzeViola alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina: "La squadra di Ballardini non merita l'ultimo ...Dopo aver incalzato uno straordinario percorso in Serie A, dove dopo il pareggio casalingo contro l’Empoli sono arrivate unicamente vittorie, la Fiorentina pensa ora alla Coppa Italia: la Cremonese ...