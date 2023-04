Fiorentina, i convocati di Italiano: Milenkovic c'è, la decisione su Saponara (Di martedì 4 aprile 2023) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati in vista dell’andata delle semifinali di Coppa Italia... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Vincenzo, tecnico della, ha diramato la lista deiin vista dell’andata delle semifinali di Coppa Italia...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina, i convocati di Italiano: Milenkovic c'è, la decisione su Saponara: Vincenzo Italiano, tecnico della Fio… - acffiorentina : CONVOCATI | ?? I Viola per #CremoneseFiorentina ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - DanielN79525334 : RT @USCremonese: Mister #Ballardini ha convocato 2??2?? grigiorossi per #CremoneseFiorentina, semifinale d'andata di #CoppaItaliaFrecciaros… - CalcioNews24 : #Cremonese, i convocati di #Ballardini - violanews : ??#Cremonese, i convocati per la #Fiorentina ??#Ballardini senza un attaccante titolare #CremoneseFiorentina… -