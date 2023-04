Fiorentina, due titolari saltano la Cremonese. Il motivo (Di martedì 4 aprile 2023) Fiorentina che sta viaggiando verso Cremona in questi minuti per la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Secondo quanto scrive... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023)che sta viaggiando verso Cremona in questi minuti per la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Secondo quanto scrive...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violanews : ?? #Fiorentina in partenza da #Firenze?? ? Due giocatori assenti per #Italiano ??#CremoneseFiorentina #CoppaItalia ??… - Wilbacher : RT @violanews: ?? #Fiorentina in partenza da #Firenze?? ? Due giocatori assenti per #Italiano ??#CremoneseFiorentina #CoppaItalia ??@giovanni… - fabiochiarugi : RT @violanews: ?? #Fiorentina in partenza da #Firenze?? ? Due giocatori assenti per #Italiano ??#CremoneseFiorentina #CoppaItalia ??@giovanni… - giovanni_zecchi : RT @violanews: ?? #Fiorentina in partenza da #Firenze?? ? Due giocatori assenti per #Italiano ??#CremoneseFiorentina #CoppaItalia ??@giovanni… - violanews : ?? #Fiorentina in partenza da #Firenze?? ? Due giocatori assenti per #Italiano ??#CremoneseFiorentina #CoppaItalia ??… -