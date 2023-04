Fiorello, Viva Rai2 non va in onda per «ragioni di ascolti»: la decisione (Di martedì 4 aprile 2023) Viva Rai2! va in pausa per Pasqua. Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 staranno a casa a godersi un po' di riposo e a recuperare un po' di sonno perso. Le ragioni sono presto dette: come ha sostenuto lo showman siciliano, la decisione è stata presa dai Vertici di Rai per ragioni di ascolti. Con le scuole chiuse e con Pasquetta di mezzo, la platea tv a seguire il varietà del mattino sarebbe stata ridotta. Difficile crederlo, visto che alle 7 la sveglia suona per moltissimi italiani che non disdegnano di vedere un po' il programma prima di mettersi alla guida e andare a lavorare. L'azienda, quindi, ha pensato di dare un po' di risposo anche al personale Rai che da novembre scorso lavora di buon mattino per una trasmissione ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 aprile 2023)! va in pausa per Pasqua., Fabrizio Biggio e Mauro Casciari da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 staranno a casa a godersi un po' di riposo e a recuperare un po' di sonno perso. Lesono presto dette: come ha sostenuto lo showman siciliano, laè stata presa dai Vertici di Rai perdi. Con le scuole chiuse e con Pasquetta di mezzo, la platea tv a seguire il varietà del mattino sarebbe stata ridotta. Difficile crederlo, visto che alle 7 la sveglia suona per moltissimi italiani che non disdegnano di vedere un po' il programma prima di mettersi alla guida e andare a lavorare. L'azienda, quindi, ha pensato di dare un po' di risposo anche al personale Rai che da novembre scorso lavora di buon mattino per una trasmissione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Sofia #Goggia incanta come ospite a 'Viva Rai2!', #Fiorello: 'Deve condurre una serata a #Sanremo2024' - fabiofabbretti : #VivaRai2 si prende una settimana di Pasqua! Fiorello: 'Non c'è la scuola, non c'è il lavoro, chi si sveglia per gu… - obsess3d__ : @Angela_akz Fiorello ma in particolare Viva Rai 2 AHAH - MutiLeonilde : RT @leggoit: Sofia Goggia a Viva Rai 2, Fiorello chiama Amadeus: «Prendila per Sanremo» - alessiaaaaaa__ : io in diretta se m4ryesp e maximilian dovrebbero mai venire a viva rai due insieme mentre AO incendia fiorello -