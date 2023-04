Fino a 3.000 nuove assunzioni nel pubblico, la metà per i ministeri e un inviato speciale per il cambiamento climatico. Le novità nel dl Pa-Ministeri (Di martedì 4 aprile 2023) Un nuovo decreto è allo studio del governo Meloni. Dovrebbe approdare tra due giorni, giovedì 6 aprile, in Consiglio dei ministri, ma la sua bozza è iniziata a circolare già oggi. Si tratta di un testo vasto, di oltre 30 articoli, che si intitola «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche». Al suo interno, le misure più disparate: dall’assunzione di circa 3 mila dipendenti pubblici, al ritorno del numero di telefono attivato per i cittadini durante l’emergenza Covid, il 1500. Con ordine, ecco gli interventi principali che l’esecutivo punta ad adottare con il dl Pa-Ministeri. Innanzitutto, un piano considerevole di ingressi di dipendenti nei dicasteri. La maggioranza ambisce a dotare ministri e organi di governo di nuova forza lavoro, così ripartita. Area funzionari: 300 ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Un nuovo decreto è allo studio del governo Meloni. Dovrebbe approdare tra due giorni, giovedì 6 aprile, in Consiglio dei ministri, ma la sua bozza è iniziata a circolare già oggi. Si tratta di un testo vasto, di oltre 30 articoli, che si intitola «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche». Al suo interno, le misure più disparate: dall’assunzione di circa 3 mila dipendenti pubblici, al ritorno del numero di telefono attivato per i cittadini durante l’emergenza Covid, il 1500. Con ordine, ecco gli interventi principali che l’esecutivo punta ad adottare con il dl Pa-. Innanzitutto, un piano considerevole di ingressi di dipendenti nei dicasteri. La maggioranza ambisce a dotare ministri e organi di governo di nuova forza lavoro, così ripartita. Area funzionari: 300 ...

