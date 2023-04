Fino a 10 anni per diagnosi Egpa e Hes (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos Salute) - C'è la trentenne Eugenia, che racconta di "anni di ricerca" per dare un nome alla propria malattia, e della sua vita finalmente cambiata dopo la diagnosi. E Carmen, over 50, che ha vissuto una decina d'anni tra asma ingiustificato, polmoniti, poliposi nasale di grado severo, prima di approdare alla diagnosi di Egpa nel 2009, in seguito a un ricovero per l'insorgenza di una grave mononeuropatia multipla. Sono solo alcuni dei volti di Apacs, l'associazione fondata dai pazienti colpiti da una malattia rara - granulomatosi eosinofila con poliangioite, Egpa - che accompagnano la presidente Francesca R. Torracca nella sua attività di sensibilizzazione, nata appena 5 anni fa da una riflessione: "Dopo la diagnosi ricevuta nel 2013, mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos Salute) - C'è la trentenne Eugenia, che racconta di "di ricerca" per dare un nome alla propria malattia, e della sua vita finalmente cambiata dopo la. E Carmen, over 50, che ha vissuto una decina d'tra asma ingiustificato, polmoniti, poliposi nasale di grado severo, prima di approdare alladinel 2009, in seguito a un ricovero per l'insorgenza di una grave mononeuropatia multipla. Sono solo alcuni dei volti di Apacs, l'associazione fondata dai pazienti colpiti da una malattia rara - granulomatosi eosinofila con poliangioite,- che accompagnano la presidente Francesca R. Torracca nella sua attività di sensibilizzazione, nata appena 5fa da una riflessione: "Dopo laricevuta nel 2013, mi ...

