Finlandia nella Nato, Russia avverte: "Costretti a contromisure" (Di martedì 4 aprile 2023) Questo è il modo in cui lo percepiamo", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riportato dal quotidiano russo 'Izvestia'. "Questo ci costringe ad adottare contromisure tattiche e ... Leggi su sardegnalive (Di martedì 4 aprile 2023) Questo è il modo in cui lo percepiamo", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riportato dal quotidiano russo 'Izvestia'. "Questo ci costringe ad adottaretattiche e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : A quanto pare, l'aver portato la Finlandia nella Nato non ha premiato la signora Sanna Marin. - AStramezzi : Un articolo di ??@DiegoFusaro? Elezioni Finlandia, la clamorosa sconfitta di Sanna Marin: l'ingresso nella Nato no… - Gina76280162 : RT @ComVentotene: Oggi la #Finlandia entra ufficialmente nella #NATO. E niente, non serve dire altro. - HomoEuropeus : RT @ComVentotene: Oggi la #Finlandia entra ufficialmente nella #NATO. E niente, non serve dire altro. - ivanretta72 : RT @ImolaOggi: Cremlino: la Finlandia nella Nato è una minaccia alla Russia -