Finlandia nella Nato | le reazioni

Leggi su italiasera

(Di martedì 4 aprile 2023) “Oggi è una giornata storica, perché tra poche ore accoglieremo lacome trentunesimo membro della nostra Alleanza. Questo renderà lapiù sicura e lapiù forte“: con queste parole si è espresso il segretario generale della, Jens Stoltenberg, al suo arrivo al quartier generale dell’Alleanza atlantica a Bruxelles. Netta la replica del Cremlino: il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass, afferma che l’ingresso dellacostringe la Russia ad adottare “contromisure” per garantire la propria sicurezza.” Di contro, per Stoltenberg “la Russia e la Cina si stanno avvicinando sempre di più l’una all’altra, lavorano insieme, e questo rende le cose difficili. Per questo abbiamo bisogno dei nostri partner nell’Indo-Pacifico”. Il ...