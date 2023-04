Finlandia nella Nato, Haavisto consegna a Blinken i documenti di adesione (Di martedì 4 aprile 2023) La Finlandia e' ufficialmente entrata a far parte della Nato. Il Paese scandinavo diventa cosi' il 31esimo membro dell'Alleanza atlantica, in un giorno storico per gli assetti della sicurezza europea. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Lae' ufficialmente entrata a far parte della. Il Paese scandinavo diventa cosi' il 31esimo membro dell'Alleanza atlantica, in un giorno storico per gli assetti della sicurezza europea. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : A quanto pare, l'aver portato la Finlandia nella Nato non ha premiato la signora Sanna Marin. - AStramezzi : Un articolo di ??@DiegoFusaro? Elezioni Finlandia, la clamorosa sconfitta di Sanna Marin: l'ingresso nella Nato no… - MauriC63094888 : RT @antonio_bordin: Proclama entusiasta di #Stoltenberg per l’ingresso della #Finlandia nella #Nato. Perché lo scopo dell’Alleanza Atlanti… - Veleno_Q_B : RT @LBasemi: Cremlino: la Finlandia nella Nato è una minaccia alla Russia - ILoveFunnyCats_ : RT @antonio_bordin: Proclama entusiasta di #Stoltenberg per l’ingresso della #Finlandia nella #Nato. Perché lo scopo dell’Alleanza Atlanti… -