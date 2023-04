Finlandia nella Nato, è ufficiale: la reazione di Mosca (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – La Finlandia entra oggi ufficialmente nella Nato, con soddisfazione dei vertici dell’Alleanza Atlantica e con prevedibile reazione del Cremlino, come riporta l’Ansa. Un processo di adesione molto rapido, dopo i fatti della guerra in Ucraina che ormai si susseguono da più di un anno. Finlandia nella Nato: è ufficiale Ieri il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aveva usato toni trionfalistici: “È una settimana storica: domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti”. Aveva poi aggiunto: “Domani si riunirà la commissione Nato-Ucraina con il ministro degli Esteri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – Laentra oggi ufficialmente, con soddisfazione dei vertici dell’Alleanza Atlantica e con prevedibiledel Cremlino, come riporta l’Ansa. Un processo di adesione molto rapido, dopo i fatti della guerra in Ucraina che ormai si susseguono da più di un anno.: èIeri il segretario generale dellaJens Stoltenberg aveva usato toni trionfalistici: “È una settimana storica: domani daremo il benvenuto allacome 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti”. Aveva poi aggiunto: “Domani si riunirà la commissione-Ucraina con il ministro degli Esteri ...

