Finlandia-NATO: il commento di Crosetto (Di martedì 4 aprile 2023) Analizzando l’ingresso di Helsinki nell’Alleanza NATO, il ministro della Difesa Guido Crosetto dichiara: “oggi è un giorno molto importante, che la famiglia della NATO si allarga è un segnale però di insicurezza. La Finlandia è sempre voluta rimanere neutrale, il fatto che abbia preso questa decisione dipende dal fatto che una parte del mondo si è sentita più insicura quindi non è una notizia particolarmente positiva”. Il ministro si dice però fiducioso che “nei prossimi giorni si possa provare a ricomporre una situazione folle che si è creata in Europa e in qualche modo si possa intraprendere una strada verso la pace”. Si registrano anche le parole del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba che ha parlato della commissione NATO-Ucraina. “Ha un valore non solo simbolico ma anche pratico: sono qui ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) Analizzando l’ingresso di Helsinki nell’Alleanza, il ministro della Difesa Guidodichiara: “oggi è un giorno molto importante, che la famiglia dellasi allarga è un segnale però di insicurezza. Laè sempre voluta rimanere neutrale, il fatto che abbia preso questa decisione dipende dal fatto che una parte del mondo si è sentita più insicura quindi non è una notizia particolarmente positiva”. Il ministro si dice però fiducioso che “nei prossimi giorni si possa provare a ricomporre una situazione folle che si è creata in Europa e in qualche modo si possa intraprendere una strada verso la pace”. Si registrano anche le parole del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba che ha parlato della commissione-Ucraina. “Ha un valore non solo simbolico ma anche pratico: sono qui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : A quanto pare, l'aver portato la Finlandia nella Nato non ha premiato la signora Sanna Marin. - Agenzia_Ansa : 'Domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta… - AStramezzi : Un articolo di ??@DiegoFusaro? Elezioni Finlandia, la clamorosa sconfitta di Sanna Marin: l'ingresso nella Nato no… - PensieroNo : RT @lindipende: ???? La Finlandia, da oggi, è ufficialmente un membro della Nato [...] #Finlandia #NATO - diegoformichell : RT @matt7gh: DISSONANZA NATO La #NATO non è mai stata un'alleanza difensiva (le guerre contro Jugoslavia, Serbia ecc lo dimostrano) ma la… -