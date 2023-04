Finlandia entra nella Nato Mosca | «attueremo contromisure»

Leggi su panorama

(Di martedì 4 aprile 2023) Oggi laufficialmente a far parte dellacome trentunesimo Stato membro. È prevista una piccola cerimonia, a Bruxelles, nel pomeriggio quando la bandiera del Paese scandinavo sarà issata per la prima volta al quartier generale dell’Alleanza. «Oggi è una giornata storica, perché tra poche ore accoglieremo lacome trentunesimo membro della nostra Alleanza. Questo renderà lapiù sicura e lapiù forte» ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg. Immediata la replica del Cremlino, il cui portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass, afferma che l'ingresso dellacostringe la Russia ad adottare «» per garantire la propria sicurezza. Nel ...