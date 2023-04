Finlandia, al via i lavori di recinzione del confine con la Russia lungo 200 chilometri – Video (Di martedì 4 aprile 2023) La Finlandia ha cominciato i lavori di recinzione del suo confine con la Russia, lungo 200 chilometri. Helsinki teme infatti che Mosca possa utilizzare i flussi di migranti per fini politici. Il progetto pilota comprende tre chilometri al valico di frontiera sud-orientale di Imatra e dovrebbe essere completato entro la fine di giugno. L’edificazione di altri 70 chilometri di barriera è stata prevista tra il 2023 e il 2025. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Laha cominciato ididel suocon la200. Helsinki teme infatti che Mosca possa utilizzare i flussi di migranti per fini politici. Il progetto pilota comprende treal valico di frontiera sud-orientale di Imatra e dovrebbe essere completato entro la fine di giugno. L’edificazione di altri 70di barriera è stata prevista tra il 2023 e il 2025. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Ucraina, la diretta – La Nato: Russia e Cina sono sempre più vicine tra loro. E richiama i Paesi membri: “Spendere… - ShooterHatesYou : È ufficiale, la Finlandia è entrata nella NATO - AngeloCiocca : Faremo tutto ciò che è in nostro potere per bloccare le loro eurofollie. E dal 2024 si cambia. Le elezioni in Finla… - lazzaro14 : Finlandia da oggi nella Nato. Russia: “E' una minaccia” - Debora72174569 : RT @ShooterHatesYou: È ufficiale, la Finlandia è entrata nella NATO -