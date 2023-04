Finanza - Nasce Stellantis Financial Services

(Di martedì 4 aprile 2023) Hanno un nome le due nuove organizzazioni che consolidano le attività europee dinel finanziamento e nel leasing:prende il posto di Banque PSA Finance e sarà rappresentata da un'unica entità finanziaria in ogni Paese che gestirà tutti i marchi, in collaborazione con BNP Paribas Personal finance e Santander Consumer Finance, a seguito degli accordi con le due entità e Crédit Agricole Consumer finance. Come ulteriore risultato delle trattative avviate a fine 2021, il gruppo dà vita a Leasys, joint venture detenuta al 50/50 con Crédit Agricole Consumer finance, che consolida le attività della società omonima e di Free2move Lease nel leasing operativo multimarca in Europa. L'obiettivo è diventare il leader europeo dei servizi di leasing e di disporre di ...

" OggiStellantis Financial Services, uno dei principali operatori nel settore dei finanziamenti automobilistici in Europa, e la nuova consolidata Leasys " - ha dichiarato Philippe de Rovira, ...Come spiegato da Philippe de Rovira, Stellantis Chief Affiliates Officer, Bnp Paribas Personal Finance sara' partner di Stellantis Financial Services in Germania, Austria e Regno Unito, mentre ...Attivita' di leasing in Europa riunite in Leasys . Stellantis riorganizza le attivita' europee dei servizi finanziari e di leasing.cosi' Stellantis Financial Service (gia' Banque PSA Finance) con Leasys scelto come marchio per la nuova entita' che vede il consolidamento delle attivita' di Leasys e di Free2move Lease. In ...

Stellantis: riorganizza servizi finanziari, nasce Stellantis Financial ... Borsa Italiana

