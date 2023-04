Filip Maciejuk rischia una squalifica dall’UCI (Di martedì 4 aprile 2023) La scorsa domenica durante il bellissimo Giro delle Fiandre stravinto da Tadej Pogacar anche il giovane polacco Filip Maciejuk si è reso suo malgrado protagonista della grande classica belga. È stato lui infatti, con una manovra assolutamente irresponsabile, a far cadere quasi tutto il gruppo quando mancavano circa 140 km L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Favoriti Giro delle Fiandre: il trio delle meraviglie davanti a tutti nei pronostici Il gesto di Van Aert alla Gand-Wevelgem fa discutere tutti Leggi su blogciclismo (Di martedì 4 aprile 2023) La scorsa domenica durante il bellissimo Giro delle Fiandre stravinto da Tadej Pogacar anche il giovane polaccosi è reso suo malgrado protagonista della grande classica belga. È stato lui infatti, con una manovra assolutamente irresponsabile, a far cadere quasi tutto il gruppo quando mancavano circa 140 km L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Favoriti Giro delle Fiandre: il trio delle meraviglie davanti a tutti nei pronostici Il gesto di Van Aert alla Gand-Wevelgem fa discutere tutti

