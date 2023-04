Fieramente produttivista | Meloni al Vinitaly | con chi si schiera

(Di martedì 4 aprile 2023) L'esecutivo "sta lavorando moltissimo sul settore del vino per dare continuità, favorire il ricambio generazionale nelle aziende e per sostenere le imprese, perchè questo è un governo, ossiato con chi produce ricchezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso della visita allo stand della Regione Veneto aldi Verona.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Nel corso di un punto stampa, Meloni ha ribadito di essere alla guida di un governo 'schierato con chi produce ricchezza'. 'Non è lo Stato che produce ricchezza, ...... favorire il ricambio generazionale nelle aziende e per sostenere le imprese, perché questo è un governo, ossia schierato con chi produce ricchezza'. Così la premier, Giorgia ...'Stiamo lavorando per la continuità, per favorire il ricambio generazionale e per sostenere le imprese perché questo è un governoe schierato con chi produce ricchezza', ha ...

Meloni: "Il nostro è un governo fieramente produttivista" PPN - Prima Pagina News

VERONA - «Se ho fatto la pace con Zaia Ma io non litigo con Zaia». Giorgia Meloni è appena uscita dallo stand del Veneto al Vinitaly, dove dal presidente della Regione ha ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...