Fidanzato si finge morto per non sposarsi | “Non sapevo come lasciarla”

(Di martedì 4 aprile 2023) Quello tra Alex Lancaster e ilTucker Blandford sarebbe stato un matrimonio da favola se solo il giovane non si fosse finto. Si è fatto prendere dal panico poco prima della fatidica data. Il ragazzo ha inscenato una situazione a dir poco insolita, facendo arrivare alla futura sposa la notizia del suo “decesso” poco prima delle nozze che erano state già organizzate in ogni dettaglio. Alex, 23 anni, del Regno Unito, ha incontrato Tucker, suo coetaneo, nell’agosto del 2012, quando entrambi frequentavano il college nel Connecticut. I due si sono subito innamorati. “Era un tale gentiluomo. Mi ha inondato di gioielli. Uscivamo per una cena elegante il 10 di ogni mese per celebrare il giorno in cui ci siamo messi insieme – ha detto la ragazzariporta il “Mirror” – Non mi ero mai innamorata così prima. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sexyGirrlz : @NonnoNa79330150 @giuliavaneri Occhio,che questa usa la sua bellezza ma per il resto finge e inventa tutto.. come i… - HALTEREGO28 : RT @ilruttosovrano: La prima figlia di Verdini, Diletta, ha falsificato una sentenza del tribunale di Firenze e si è finta avvocato, avrà p… - Kikostar0 : Complimenti…. Ma poi #incorvassi urliamo al bullismo se Nikita fa una domanda anche abbastanza retorica! Quando la… - nonparlomai : RT @ilruttosovrano: La prima figlia di Verdini, Diletta, ha falsificato una sentenza del tribunale di Firenze e si è finta avvocato, avrà p… - axiafashion : RT @ilruttosovrano: La prima figlia di Verdini, Diletta, ha falsificato una sentenza del tribunale di Firenze e si è finta avvocato, avrà p… -

... giovane e affascinante professore di solito intrattabile con tutti, sorprendentemente decide di stare al gioco quando Olive Smith, dottoranda in biologia,che lui sia il suo. Adam ...... mi ero appena riappacificata (a distanza, su Skype) con il mio, un ex tossico (come me) ... fuck me to death, love me until I love myself", e durante l'ultimo verso il ragazzodi ...Elena, però, invece di lasciare il suo, lo ha tenuto all'oscuro di tutto e ha frequentato entrambi nello stesso momento. Inoltre, la Morali è stata anche fidanzata con Renzo Bossi , figlio ...