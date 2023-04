Fidanzati rubano vestiti a un negozio dell’Outlet di Valmontone, in manette un 30enne (Di martedì 4 aprile 2023) In amore si fanno follie, anche rubare in un centro commerciale come l’Outlet di Valmontone. È la storia che vi raccontiamo oggi, dove una coppia di Fidanzati è stata scoperta mentre sottraeva capi d’abbigliamento presso un noto negozio di moda del polo commerciale nella provincia di Roma. L’uomo aveva provato a mettersi addosso i capi sotto i propri vestiti, utilizzando i camerini per spogliarsi e rivestirsi. Una situazione che ha colto, fortunatamente, il sospetto degli addetti alle vendite del negozio. Il tentato furto all’Outlet di Valmontone I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato un cittadino romeno di 30 anni, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto continuato aggravato. Nello specifico l’indagato, ha insospettito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) In amore si fanno follie, anche rubare in un centro commerciale come l’Outlet di. È la storia che vi raccontiamo oggi, dove una coppia diè stata scoperta mentre sottraeva capi d’abbigliamento presso un notodi moda del polo commerciale nella provincia di Roma. L’uomo aveva provato a mettersi addosso i capi sotto i propri, utilizzando i camerini per spogliarsi e rivestirsi. Una situazione che ha colto, fortunatamente, il sospetto degli addetti alle vendite del. Il tentato furto all’Outlet diI Carabinieri della Stazione dihanno arrestato un cittadino romeno di 30 anni, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto continuato aggravato. Nello specifico l’indagato, ha insospettito ...

