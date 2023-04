Feyenoord-Roma. Vietata la trasferta ai giallorossi (Di martedì 4 aprile 2023) – La trasferta di Europa League a Rotterdam sarà Vietata ai tifosi della Roma. Lo annuncia il Feyenoord, dopo aver preso atto dell’analogo provvedimento rivolto ai tifosi olandesi per la trasferta in Italia. Come in un botta e risposta, infatti, il Feyenoord ha preso atto della decisione delle autorità italiane ed ha replicato sostenendo che avrebbe voluto ricevere i tifosi della Roma, ne avrebbe ospitati 1.200. Ma una volta ricevute le notizie dall’Italia, il club olandese, che attribuisce all’Uefa la decisione, ha annunciato il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi in arrivo dall’Italia. “A seguito della decisione delle autorità italiane di bandire i tifosi del Feyenoord durante la gara di ritorno a Roma- si legge sul sito del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023) – Ladi Europa League a Rotterdam saràai tifosi della. Lo annuncia il, dopo aver preso atto dell’analogo provvedimento rivolto ai tifosi olandesi per lain Italia. Come in un botta e risposta, infatti, ilha preso atto della decisione delle autorità italiane ed ha replicato sostenendo che avrebbe voluto ricevere i tifosi della, ne avrebbe ospitati 1.200. Ma una volta ricevute le notizie dall’Italia, il club olandese, che attribuisce all’Uefa la decisione, ha annunciato il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi in arrivo dall’Italia. “A seguito della decisione delle autorità italiane di bandire i tifosi deldurante la gara di ritorno a- si legge sul sito del ...

