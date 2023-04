Feyenoord-Roma, la Uefa nega la trasferta ai tifosi romanisti (Di martedì 4 aprile 2023) A Rotterdam, in Olanda, non ci saranno i tifosi giallorossi per sostenere la squadra nella trasferta di Feyenoord-Roma. La decisione è arrivata dalla Uefa, che avrebbe optato per il blocco della vendita dei biglietti ai tifosi della Roma. Uno specchio, d’altronde, dell’iniziativa presa dal ministro Piantedosi per Roma-Feyenoord all’Olimpico, dove attraverso il Prefetto aveva proibito la trasferta in Italia per i sostenitori olandesi. Niente Feyenoord-Roma per i tifosi giallorossi Il 13 Aprile, giorno della trasferta in terra olandese, ai Romanisti rimarrà solo la possibilità di guardare la partita attraverso la televisione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) A Rotterdam, in Olanda, non ci saranno igiallorossi per sostenere la squadra nelladi. La decisione è arrivata dalla, che avrebbe optato per il blocco della vendita dei biglietti aidella. Uno specchio, d’altronde, dell’iniziativa presa dal ministro Piantedosi perall’Olimpico, dove attraverso il Prefetto aveva proibito lain Italia per i sostenitori olandesi. Nienteper igiallorossi Il 13 Aprile, giorno dellain terra olandese, ainisti rimarrà solo la possibilità di guardare la partita attraverso la televisione. ...

