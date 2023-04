Festeggiamenti Scudetto Napoli, la Questura è già al lavoro (Di martedì 4 aprile 2023) Il quotidiano Repubblica si concentra sui Festeggiamenti che avverranno a Napoli qualora il club dovesse vincere lo Scudetto. L’edizione odierna di Repubblica si è focalizzata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 4 aprile 2023) Il quotidiano Repubblica si concentra suiche avverranno aqualora il club dovesse vincere lo. L’edizione odierna di Repubblica si è focalizzata … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoVr79 : @luigi_lb7 Ma io penso che lo scudetto lo vincete in ciabatte e giocando una partita si e una no. Come fate a perde… - GiulianoAlbert : Vuoi vedere che adesso la feccia di questa città ci deve rovinare anche i festeggiamenti per il terzo scudetto?… - giocropoid : @naplusultra @dom_dausilio 'rutto' risposte a questo tweet e alla tua risposta 'Ma poi vi sembra normale compilare… - ottochannel : Stasera a Granatissimi ampio spazio alla #corsasalvezza e all'intervista esclusiva a #MauriziodeGiovanni, che inter… - sonoNAPnonITA : @carminemegna @MaxProvitera È così difficile capire che fa riferimento ai festeggiamenti dello scudetto e non alla violenza nelle curve? -