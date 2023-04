Ferrovie dello Stato assume Addetti/e alla Segreteria e altre figure (Di martedì 4 aprile 2023) Il Gruppo è alla ricerca di personale diplomato e laureato Il Gruppo Ferrovie dello Stato, leader nel trasporto passeggeri e merci su ferro, assumerà nuovo personale da inserire come Addetti/e alla Segreteria, i quali dovranno supportare la predisposizione e la diffusione di report e verbali destinati ai vertici aziendali, gestire le comunicazioni formali ed informali tra le diverse funzioni aziendali e i manager delle altre società del gruppo, organizzare l’agenda degli appuntamenti e gestire la corrispondenza, organizzare viaggi, trasferte, eventi e meeting anche attraverso l’utilizzo degli appositi sistemi aziendali, predisporre documentazione a supporto di attività progettuali, contrattuali e di reporting e gestire il protocollo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 aprile 2023) Il Gruppo èricerca di personale diplomato e laureato Il Gruppo, leader nel trasporto passeggeri e merci su ferro,rà nuovo personale da inserire come/e, i quali dovranno supportare la predisposizione e la diffusione di report e verbali destinati ai vertici aziendali, gestire le comunicazioni formali ed informali tra le diverse funzioni aziendali e i manager dellesocietà del gruppo, organizzare l’agenda degli appuntamenti e gestire la corrispondenza, organizzare viaggi, trasferte, eventi e meeting anche attraverso l’utilizzo degli appositi sistemi aziendali, predisporre documentazione a supporto di attività progettuali, contrattuali e di reporting e gestire il protocollo ...

