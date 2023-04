Ferrara, la studentessa a Mattarella: “Viviamo in un sistema malato che baratta la persona per la performance” (Di martedì 4 aprile 2023) “Chiediamo che il nostro Paese consideri il benessere psicologico diritto fondamentale dell’individuo al pari della salute fisica sia con l’introduzione della figura dello psicologo di base, ma soprattutto con una riforma sistemica che decostruisca i pilastri meritocratici“. Lo ha detto Alessandra De Fazio, presidente del consiglio degli studenti dell’Università di Ferrara, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. “Non siamo più disposti ad accettare senso di inadeguatezza, depressione o perfino suicidi a causa delle condizioni imposte da un sistema malato che baratta la persona per la performance“, ha detto alla presenza del presidente Sergio Mattarella. “Accedere alla cultura e conseguentemente esercitare le proprie facoltà di cittadini non può ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) “Chiediamo che il nostro Paese consideri il benessere psicologico diritto fondamentale dell’individuo al pari della salute fisica sia con l’introduzione della figura dello psicologo di base, ma soprattutto con una riforma sistemica che decostruisca i pilastri meritocratici“. Lo ha detto Alessandra De Fazio, presidente del consiglio degli studenti dell’Università di, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. “Non siamo più disposti ad accettare senso di inadeguatezza, depressione o perfino suicidi a causa delle condizioni imposte da unchelaper la“, ha detto alla presenza del presidente Sergio. “Accedere alla cultura e conseguentemente esercitare le proprie facoltà di cittadini non può ...

