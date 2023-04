Fernando Alonso assolve Sainz: “Penalità troppo severa” (Di martedì 4 aprile 2023) Fernando Alonso continua ad andare veramente forte a bordo della sua Aston Martin. Lo ha dimostrato l’ultimo GP di Formula 1, tenutosi in Australia, dove si è posizionato al terzo posto dietro Verstappen ed Hamilton. Durante le interviste del post-gara, anche lui però si è soffermato sulla discussa sanzione comminata a Carlos Sainz, pilota della Ferrari, per via di un contatto con lo stesso Alonso. Fernando Alonso: “Penalità troppo severa” (Credit foto – pagina Facebook Aston Martin Phnom Penh)Di fatto Fernando Alonso ha voluto assolvere Carlos Sainz e in conferenza stampa ha detto la sua sull’episodio. In particolare, il pilota della Aston Martin ha ritenuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023)continua ad andare veramente forte a bordo della sua Aston Martin. Lo ha dimostrato l’ultimo GP di Formula 1, tenutosi in Australia, dove si è posizionato al terzo posto dietro Verstappen ed Hamilton. Durante le interviste del post-gara, anche lui però si è soffermato sulla discussa sanzione comminata a Carlos, pilota della Ferrari, per via di un contatto con lo stesso: “” (Credit foto – pagina Facebook Aston Martin Phnom Penh)Di fattoha volutore Carlose in conferenza stampa ha detto la sua sull’episodio. In particolare, il pilota della Aston Martin ha ritenuto ...

