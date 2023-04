Fedrigoni |  Innovazione e sostenibilità

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 4 aprile 2023) . Intervista a Marco Nespolo, ceo didal 1888 è un’industria di carte speciali ed è un gruppo italiano tra i primi al mondo nella produzione e vendita di carte ad alto valore aggiunto per packaging di lusso e altre applicazioni creative, oltre a materiali autoadesivi premium per l’etichettatura. Ne abbiamo parlato con Marco Nespolo, ceo diCosa significa innovazione nel vostro settore? «L’innovazione in– che produce carte ad alto valore aggiunto per il luxury packaging e altre applicazioni creative, etichette e prodotti autoadesivi premium – si può declinare sotto due aspetti. Innanzitutto, innovazione di prodotto, a partire dai materiali, che devono essere sostenibili anche in ambito self-adhesives, dove la sfida è ovviamente maggiore rispetto alla carta (l’obiettivo al 2030 è ...