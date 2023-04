Fedriga confermato in Friuli, Salvini: “Il nostro lavoro viene premiato da cittadini” (Di martedì 4 aprile 2023) MILANO – “Lo splendido risultato delle regionali in Friuli Venezia Giulia, con la Lega primo partito in assoluto e una grande affermazione della lista Fedriga, confermano la bontà del nostro lavoro premiato da cittadini attenti ed esigenti. Prima la vittoria alle regionali in Lombardia e Lazio di febbraio, ora questo successo senza precedenti, con la sinistra che perde con 35 punti di distacco e la Lega in forte crescita. Avanti a testa alta, con umiltà e determinazione: ad attacchi e polemiche rispondiamo con sorriso e lavoro”. E’ quanto afferma su Telegram il leader della Lega, Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 aprile 2023) MILANO – “Lo splendido risultato delle regionali inVenezia Giulia, con la Lega primo partito in assoluto e una grande affermazione della lista, confermano la bontà deldaattenti ed esigenti. Prima la vittoria alle regionali in Lombardia e Lazio di febbraio, ora questo successo senza precedenti, con la sinistra che perde con 35 punti di distacco e la Lega in forte crescita. Avanti a testa alta, con umiltà e determinazione: ad attacchi e polemiche rispondiamo con sorriso e”. E’ quanto afferma su Telegram il leader della Lega, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : ++ FEDRIGA CONFERMATO PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ? ++ #Salvini: “E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lo… - TgLa7 : Vittoria schiacciante di Fedriga, doppiato il candidato del centrosinistra Massimo Moretuzzo fermo sotto al 29%. Tr… - kenakkaman : RT @LegaSalvini: ++ FEDRIGA CONFERMATO PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ? ++ #Salvini: “E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia… - EugeniaTimpano : RT @LegaSalvini: ++ FEDRIGA CONFERMATO PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ? ++ #Salvini: “E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia… - terryclerici50 : RT @LegaSalvini: ++ FEDRIGA CONFERMATO PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ? ++ #Salvini: “E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia… -