Fedriga a valanga doppia la sinistra: vittoria bis con il 64%. La Lega supera Fdi. "Sì al buongoverno"

Il governatore uscente rieletto con un plebiscito. La sua lista vola al 18%, Carroccio primo partito. La Meloni: "Premiato il centrodestra". Berlusconi: "Alleanza ancora vincente. Avanti tutta!". Salvini: "Il lavoro di squadra paga"

