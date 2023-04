Fca Bank diventa CA Auto Bank nel 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Crédit Agricole: FCA Bank si evolve e nasce oggi CA Auto Bank - infoiteconomia : Crédit Agricole: FCA Bank si evolve e nasce oggi CA Auto Bank - infoiteconomia : Crédit Agricole: FCA Bank si evolve e nasce oggi CA Auto Bank - infoiteconomia : Fca bank ai saluti, passa nelle mani dei francesi - infoiteconomia : Con l'addio di Fca Bank nasce Credit Agricole Auto Bank -

È nata ufficialmente CA Auto, Credit Agricole Auto, azienda che raccoglie il testimone di FCA Bank con l'obiettivo di diventare uno dei principali attori indipendenti nel settore del finanziamento e della mobilità. FCA Bank, nata come joint venture al 50% tra Stellantis e l'istituto di credito transalpino, ha terminato la sua ultima trasformazione, diventando Credit Agricole Auto. Nasce CA Auto, gruppo bancario internazionale presente in 17 Paesi europei e in Marocco, evoluzione di FCA Bank. Obiettivo dell'istituto, controllato da Crédit Agricole Consumer Finance, è diventare uno dei principali player indipendenti e multibrand del finanziamento e leasing di veicoli e del settore della mobilità.

Fca Bank si evolve: nasce Crédit Agricole Auto Bank Quotidiano Piemontese

La nuova società di leasing per vetture punta a commercializzare l’80% di veicoli elettrici di qui al 2030 e a effettuare 10 miliardi di impieghi al 2026, di cui il 35% in Italia ...Fca Bank diventa CA Auto Bank. Con l’obiettivo di diventare uno dei principali attori indipendenti nel settore del finanziamento e della mobilità.