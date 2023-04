Fast Animals and Slow Kids: “Le canzoni sono lo specchio delle nostre vite” (Di martedì 4 aprile 2023) “Salve a tutti, noi siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia, stavolta con l’orchestra”. Chissà se anche stavolta sarà questo l’urlo di partenza del live della band, che ha preso ispirazione per il nome dal famoso cartone americano “I Griffin“, ma ne dubitiamo, visto che si tratta del loro primo tour teatrale. “Una notte con: Fast Animals And Slow Kids – Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera” sono una serie di concerti in cui la band umbra viene affiancata da un formazione di archi e fiati. Gli arrangiamenti sono stati affidati al maestro Carmelo Patti che, insieme ai Fast Animals And Slow Kids, ha dato una nuova veste ai ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 4 aprile 2023) “Salve a tutti, noi siamo iande veniamo da Perugia, stavolta con l’orchestra”. Chissà se anche stavolta sarà questo l’urlo di partenza del live della band, che ha preso ispirazione per il nome dal famoso cartone americano “I Griffin“, ma ne dubitiamo, visto che si tratta del loro primo tour teatrale. “Una notte con:And– Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera”una serie di concerti in cui la band umbra viene affiancata da un formazione di archi e fiati. Gli arrangiamentistati affidati al maestro Carmelo Patti che, insieme aiAnd, ha dato una nuova veste ai ...

