Far west baby gang, cosa hanno escogitato a Napoli (Di martedì 4 aprile 2023) La zona che da Sant’Erasmo si estende fino a Vigliena versa nel degrado. Soggetti singoli o piccoli gruppi arrivano a pagare una "tassa" ai clan per poter agire indisturbati Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) La zona che da Sant’Erasmo si estende fino a Vigliena versa nel degrado. Soggetti singoli o piccoli gruppi arrivano a pagare una "tassa" ai clan per poter agire indisturbati

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Condoni penali, ritorno alla vecchia prescrizione, scudo erariale, bavaglio alle intercettazioni. È la destra del f… - LaStampa : L’ex procuratore anticorruzione di Milano: “Il nuovo codice degli appalti è un far west” - fattoquotidiano : “Il governo ha fatto sì che la rigenerazione e l’efficienza energetica delle case diventassero roba da ricchi, e gl… - elucubrazioni : @cafeinautogrill non ci provare nemmeno questo è un cowboy il far west può corrispondere solo all’estrema terronia - CarloOlb : @andreapurgatori @La7tv @MCacciari44 @giovannifloris3 @rulajebreal @maurobiani sono americani abituati al Far West -