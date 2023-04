Fanno irruzione con il volto coperto da un passamontagna in un tabacchino, bottino da 7mila euro (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSicignano degli Alburni (Sa) – Sarebbero almeno in cinque, i malviventi che ieri notte hanno messo a segno un furto all’interno del bar tabacchi Pizzicara sito nella frazione di Zuppino, nel comune di Sicignano degli Alburni. L’episodio si è verificato in piena notte. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, uno dei titolari del locale commerciale, svegliato dal suono delle sirene dell’antifurto del negozio sito al piano sottostante l’abitazione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte degli inquirenti che stanno vagliando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del locale, cinque persone, con il volto travisato da un passamontagna, si sono introdotti all’interno del bar tabacchi, portando via numerose stecche di sigarette. L’allarme dell’antifurto che ha fatto svegliare il titolare del locale, ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSicignano degli Alburni (Sa) – Sarebbero almeno in cinque, i malviventi che ieri notte hanno messo a segno un furto all’interno del bar tabacchi Pizzicara sito nella frazione di Zuppino, nel comune di Sicignano degli Alburni. L’episodio si è verificato in piena notte. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, uno dei titolari del locale commerciale, svegliato dal suono delle sirene dell’antifurto del negozio sito al piano sottostante l’abitazione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte degli inquirenti che stanno vagliando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del locale, cinque persone, con iltravisato da un, si sono introdotti all’interno del bar tabacchi, portando via numerose stecche di sigarette. L’allarme dell’antifurto che ha fatto svegliare il titolare del locale, ha ...

