Fan dei Donnalisi aggrediscono Guendalina, urlano a Oriana e vengono portate via dalla sicurezza (Di martedì 4 aprile 2023) Le fan dei Donnalisi nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ci hanno regalato numerose perle trash. Come dimenticarci di Alba, la capo-ship di Antonella ed Edoardo che è andata a urlare in studio ed è pure svenuta. Quel che hanno fatto ieri sera, però, non è stato granché sportivo. Al termine della puntata, infatti, un paio di loro sono andate da Oriana Marzoli e le hanno urlato “un beso cariño” e altre cose non comprensibili. Com’è possibile vedere nel video – pubblicato da Pipol – le due ragazze hanno continuato a urlare contro la vippona anche dopo essere state portate via dalla sicurezza. Non contente alcune di loro avrebbero anche aggredito Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo nel parcheggio. A raccontarlo è stata proprio lei con una storia su ... Leggi su biccy (Di martedì 4 aprile 2023) Le fan deinel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ci hanno regalato numerose perle trash. Come dimenticarci di Alba, la capo-ship di Antonella ed Edoardo che è andata a urlare in studio ed è pure svenuta. Quel che hanno fatto ieri sera, però, non è stato granché sportivo. Al termine della puntata, infatti, un paio di loro sono andate daMarzoli e le hanno urlato “un beso cariño” e altre cose non comprensibili. Com’è possibile vedere nel video – pubblicato da Pipol – le due ragazze hanno continuato a urlare contro la vippona anche dopo essere statevia. Non contente alcune di loro avrebbero anche aggreditoTavassi e il fratello Edoardo nel parcheggio. A raccontarlo è stata proprio lei con una storia su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : New York, Madrid, Milano: 3 performance in 24 ore. Una vera follia per amore dei suoi fan. Per chi avrebbe voluto e… - GrandeFratello : Non poteva di certo mancare un carico di affetto da parte dei fan prima della Finale ???? #GFVIP - RollingStoneita : .@sonolamadame1 ha fatto un disco in cui canta d’amore, sesso e desiderio in modo libero. Ci ha parlato della dipen… - Pepi08047533 : URLALOOOOOO ?? Mi mancherà anche lui che ha dato voce al pensiero della maggior parte dei fan più attenti ??… - BluKalpIstanbul : @Tansy90183291 Ci sono dei trascorsi concreti purtroppo ma a me non interessa parlare di questo,qui io voglio sotto… -