Famiglia Soumahoro, indagini chiuse per la moglie e la suocera del deputato: 2,17 milioni di euro sotto la lente (Di martedì 4 aprile 2023) Il pubblico ministero di Latina Andrea D’Angeli ha chiuso le indagini nei confronti di Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo. La compagna e la suocera di Aboubakar Soumahoro sono indagate insieme ad altre quattro persone per la gestione della cooperativa Karibu e l’associazione Jambo Africa. La chiusura indagini, che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, è datata 17 marzo. A Mukamitsindo, fa sapere La Verità, si contestano fatture per operazioni inesistenti tra 2015 e 2016 per 2,17 milioni di euro. I soldi sarebbero stati versati da Karibu a Jambo Africa. Nel 2017 vengono contestate fatture irregolari emesse dal Consorzio Aid Italia (anch’esso riconducibile alla Famiglia della donna) per oltre 98 mila euro. Nel 2018 alla ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Il pubblico ministero di Latina Andrea D’Angeli ha chiuso lenei confronti di Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo. La compagna e ladi Aboubakarsono indagate insieme ad altre quattro persone per la gestione della cooperativa Karibu e l’associazione Jambo Africa. La chiusura, che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, è datata 17 marzo. A Mukamitsindo, fa sapere La Verità, si contestano fatture per operazioni inesistenti tra 2015 e 2016 per 2,17di. I soldi sarebbero stati versati da Karibu a Jambo Africa. Nel 2017 vengono contestate fatture irregolari emesse dal Consorzio Aid Italia (anch’esso riconducibile alladella donna) per oltre 98 mila. Nel 2018 alla ...

