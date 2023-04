Falsi allarmi bomba a Roma in scuole internazionali

(Di martedì 4 aprile 2023) Quattrohanno ricevuto una mail con minacce e con l'annuncio, poi risultato falso, della presenza di una. Si tratta, in base a quanto si apprende, del Marymount in ...

Quattro scuole internazionali a Roma hanno ricevuto una mail con minacce e con l'annuncio, poi risultato falso, della presenza di una bomba. Si tratta, in base a quanto si apprende, del Marymount in ...

Ma era tutto falso e per lui, italiano di 23 anni, è scattata una denuncia per procurato allarme. È successo nella giornata di lunedì 3 aprile in un hotel in zona Stazione Centrale a Milano, come reso ...(ANSA) - ROMA, 04 APR - Quattro scuole internazionali a Roma hanno ricevuto una mail con minacce e con l'annuncio, poi risultato falso, della presenza di una bomba. Si tratta, in base a quanto si ...