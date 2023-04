Fai, le iniziative per Pasqua e Pasquetta a Palazzo e ai Giardini Moroni a Bergamo (Di martedì 4 aprile 2023) Bergamo. Domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023 in occasione delle festività Pasquali, il FAI invita il pubblico a visitare Palazzo e Giardini Moroni, per trascorrere del tempo immersi nella natura, alla scoperta di un angolo di campagna intatta nel cuore di Bergamo Alta, grazie all’iniziativa Picnic nell’ortaglia di Palazzo Moroni. In entrambe queste giornate di festa, sarà possibile visitare il Bene del FAI e concedersi un rilassante picnic sul prato dell’ortaglia, tra balle di fieno e splendidi panorami. Sarà possibile prenotare un cestino da picnic, contenente gustose pietanze, stoviglie in latta smaltata, posate, bicchieri, tovaglioli e un comodo plaid, contattando l’Enoristorante La Tana al link: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 aprile 2023). Domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023 in occasione delle festivitàli, il FAI invita il pubblico a visitare, per trascorrere del tempo immersi nella natura, alla scoperta di un angolo di campagna intatta nel cuore diAlta, grazie all’iniziativa Picnic nell’ortaglia di. In entrambe queste giornate di festa, sarà possibile visitare il Bene del FAI e concedersi un rilassante picnic sul prato dell’ortaglia, tra balle di fieno e splendidi panorami. Sarà possibile prenotare un cestino da picnic, contenente gustose pietanze, stoviglie in latta smaltata, posate, bicchieri, tovaglioli e un comodo plaid, contattando l’Enoristorante La Tana al link: ...

