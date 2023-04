Fabrizio Romano: L’allenatore ad interim del Chelsea Bruno Saltor: “Se sono qui è perché il club ha pensato che fosse… (Di martedì 4 aprile 2023) L’allenatore ad interim del Chelsea Bruno Saltor: “Se sono qui è perché il club ha pensato che fosse il passo giusto. Ho parlato con il consiglio, sono stati di supporto”. #CFC “È una sfida enorme. Ho molta esperienza, cercherò di aiutare i giocatori e sento di poter aiutare i giovani”. pic.twitter.com/2jmfatCVd7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3 aprile 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 4 aprile 2023)addel: “Sequi èilhache fosse il passo giusto. Ho parlato con il consiglio,stati di supporto”. #CFC “È una sfida enorme. Ho molta esperienza, cercherò di aiutare i giocatori e sento di poter aiutare i giovani”. pic.twitter.com/2jmfatCVd7 —(@) 3 aprile 2023 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... speranza_viva : RT @vaticannews_it: Buona #Domenicadellepalme anche dall’#OsservatorediStrada. Fabrizio e Mimmo vi aspettano in Piazza San Pietro con il nu… - LucaDColella : RT @SballoTourette_: Essere un insider di mercato nel 2023 be like: -spara una notizia (“Conte ha Rifiutato l’inter”) -dopo 2h di esattame… - EnohoEmeje : @Kakufla @Ekremkonur I prefer Enoho fabrizio Romano ?? - Kalle2Rolex : @iMiaSanMia German Fabrizio Romano - Gadelha____ : @Rafinhafps Fabrizio Romano do R6 -