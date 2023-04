(Di martedì 4 aprile 2023) Venerdì scorsohato chi avrebbe vinto il Grande Fratello Vip. L’imprenditore ha dichiarato di sapere chi avrebbe trionfato ed ha fatto il nome di Edoardo: “mi qui, vi avevo detto che avreito il vincitore di questa edizione e lo farò adesso. Il GF Vip 7 lo vincerà. E nonè tutto stabilito o c’è un complotto. Lui ce la faràha un metodo su come funzionano i media“.: “non ha vinto Edoardo”. Ieri pomeriggioè tornato sul suo canale Telegram con la stessa versione: “Mentre guardate la finale del GF Vip sappiate che voi il vincitore già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Fabrizio Corona svela i retroscena sulla vittoria di Nikita: “Ecco perché Tavassi ha perso” #Corona #Fabrizio… - BITCHYFit : Fabrizio Corona svela i retroscena sulla vittoria di Nikita: “Ecco perché Tavassi ha perso” - ErosMGHope : #FabrizioCorona svela il vincitore del #GFVIP (#Tavassi) ... wow!!! ?? che oracolo!! ?@QuiMediaset_it? ?… - Orielina_ : Ps: un beso cariño a Fabrizio Corona che tre giorni fa aveva previsto la vittoria di Tavassi e ha ribadito anche og… - ssuavementee : fabrizio corona, anche quest’anno rip amico mio #oriele -

E il suo innamorato Edoardo Tavassi è stato incoronato vincitore da(scusate il gioco di parole) e all'inizio sembrava piacere per il suo sarcasmo, le battute pungenti, l'...Alle ore 10 il Primo cittadino Alberto Greco deporrà unad'alloro presso il monumento ai ...Gandolfi (Assessore alla Promozione del Territorio): " L'arrivo de La Colonna della Libertà ...Un altro paragrafo bollente si aggiunge all'intimo capitolo tra il chirurgo dei vip e. Qualche settimana fa a Belve Urtis ha rivelato non solo di aver provato un forte sentimento per l'ex re dei paparazzi ma anche che tra loro 'c'è stata intimità'. Parole a cui ...

Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona “svela il vincitore”: “C’è un perché, non è… Il Fatto Quotidiano

E il suo innamorato Edoardo Tavassi è stato incoronato vincitore da Fabrizio Corona (scusate il gioco di parole) e all'inizio sembrava piacere per il suo sarcasmo, le battute pungenti, ...L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, non ha dubbi. E già tre giorni fa ha annunciato che a vincere questa edizione del Gf sarà sicuramente Edoardo Tavassi. Ma per quali motivi potrebbe vincere ...