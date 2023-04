Fabrizio Corona sul GF VIP 7: ecco perché ha vinto Nikita e non Tavassi (Di martedì 4 aprile 2023) Il Grande Fratello Vip 7 si è concluso con la vittoria finale di Nikita Pelizon. In tanti non si aspettavano il trionfo della modella triestina, piuttosto puntavano su Oriana Marzoli o Edoardo Tavassi. A proposito di Tavassi… Fabrizio Corona, qualche giorno fa, aveva detto che il vincitore del reality sarebbe stato proprio Edoardo. Il motivo? Il fatto che Tavassi avrebbe un metodo su come funzionano i media. Evidentemente il metodo è stato un flop visto che la vincitrice è stata Nikita. Certo è che Corona è tornato a parlare del GF Vip 7, arrivando poi a spiegare come mai Edoardo non ha più vinto il programma tv. Fabrizio Corona era convinto delle vittoria di Edoardo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 aprile 2023) Il Grande Fratello Vip 7 si è concluso con la vittoria finale diPelizon. In tanti non si aspettavano il trionfo della modella triestina, piuttosto puntavano su Oriana Marzoli o Edoardo. A proposito di, qualche giorno fa, aveva detto che il vincitore del reality sarebbe stato proprio Edoardo. Il motivo? Il fatto cheavrebbe un metodo su come funzionano i media. Evidentemente il metodo è stato un flop visto che la vincitrice è stata. Certo è cheè tornato a parlare del GF Vip 7, arrivando poi a spiegare come mai Edoardo non ha piùil programma tv.era condelle vittoria di Edoardo ...

